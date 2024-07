COI lamenta confusión con Corea del Sur y del Norte en París 2024

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de París 2024 ofrecieron sus "profundas disculpas" tras haber presentado incorrectamente a los deportistas de Corea del Sur como Corea del Norte durante la ceremonia de apertura. Este error, ocurrido cuando los surcoreanos agitaron su bandera a bordo de una embarcación en el río Sena la noche del viernes, causó consternación y malestar.

Durante la presentación, los parlantes anunciaron al equipo en francés e inglés como la "República Democrática de Corea", que es el nombre oficial de Corea del Norte. En realidad, Corea del Sur es conocida oficialmente como la República de Corea. El Comité Olímpico Internacional (COI) emitió una disculpa en coreano a través de la red social X, reconociendo el error.

Durante la presentación de la Ceremonia de Apertura también se hizó mención al popular grupo surcoreano BTS como una de las tres cosas que representa a Corea del Sur.

