Colombia vs Brasil Fecha 5 Eliminatorias Conmebol ¿Cuál es el panorama?

Colombia y Brasil se medirán en un duelo correspondiente a la jornada 5 de las Eliminatorias de Conmebol para el Mundial del 2026 el jueves 16 de noviembre a las 18:00 horas (Horario centro de México) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Los Cafeteros en el mes de octubre consiguieron dos igualadas, primero un emocionante 2-2 con Uruguay donde anotaron por su causa James Rodríguez y Mateus Uribe, posteriormente empataron sin anotaciones con Ecuador, por lo que hay aspectos que mejorar.

Los colombianos marchan quintos con seis unidades con un registro de uno ganado y tres empatados, los dirigidos por Néstor Lorenzo quieren dar la campanada lo que podría ser una inyección anímica importante en estas eliminatorias sudamericanas aunque el empate tampoco sería mal resultado y les permitiría mantener el invicto, trataran de aprovechar la condición local.

📸 ¡𝙋𝙧𝙖́𝙘𝙩𝙞𝙘𝙖 𝙙𝙚 𝙡𝙪𝙣𝙚𝙨!



Nueva jornada en nuestra Sede Deportiva de Barranquilla preparando el partido del jueves 🆚 🇧🇷#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/mlzNrsG4WQ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 14, 2023

El Scratch do Ouro en las jornadas 3 y 4 pasaron por una crisis con resultados adversos todo empezó con Venezuela arrebatándoles el empate de forma agónica y lo peor es que ese compromiso los brasileños eran los locales, después ante uno de sus mayores rivales Uruguay cayó como visitante 2-1 con quien no perdían desde hace 22 años, ya no quieren más sorpresas.

La Verdeamarela se estancó como tercera con siete puntos con un registro de dos ganados (5-1 ante Bolivia y 0-1 frente a Perú) además de uno empatado y uno perdido, los comandados de forma interina por Fernando Diniz están conscientes de que ya no pueden seguir dejar escapar unidades, necesitan volver a ganar lo antes posible y dando un golpe de autoridad.

Endrick celebra convocação para a Seleção Brasileirahttps://t.co/hHuWZPHqyK pic.twitter.com/ghWXJGibwb — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 13, 2023

Los últimos cinco enfrentamientos entre ambos indican que las estadísticas favorecen ligeramente a Brasil que se ha impuesto en dos ocasiones y en las otras tres oportunidades empataron.

La última vez que se vieron las caras La Canarinha venció 1-0, ambos están mentalizados en conseguir la victoria, duelo en la parte alta de la clasificación que anticipa emociones.