Comentarios hacia el Real Madrid indignan a Zinedine Zidane

CIUDAD DE MÉXICO.- A Zinedine Zidane 'vergüenza' leer comentarios de lo que se dice fue un gran robo para el Real Madrid en las Semifinales de la Champions League. La 'derrota' del equipo ante Juventus fue con un marcador de 1-2 en el juego de vuelta en el Santiago Bernabéu.

De acuerdo con el portal Medio Tiemp, el conjunto blanco dejó a la Juventus en el camino gracias a un discutido penal en el tiempo de compensación del partido, que convirtió Cristiano Ronaldo.

El portugués firmó su gol 15 en Champions esta temporada y permitió a su equipo ganar 4-3 en el global de la eliminatoria.

Varios medios catalanes e italianos calificaron de "robo" lo sucedido en ese postrera jugada.

"Es una vergüenza cuando se habla de robo. Estoy muy decepcionado por lo que se dice. Cuando se es el mejor, eso trae celos", afirmó el técnico galo este sábado en conferencia de prensa.

"Hay antimadridismo, pero esto nadie lo va a cambiar. La historia de este club nadie la va a cambiar", añadió.

"Estoy indignado por escuchar hablar de robo. No puedo estar de acuerdo. Se puede estar de acuerdo o no sobre un penal, pero no hablar de robo. En mi opinión merecimos clasificarnos a Semifinales", recalcó.

En Semifinales, el Real Madrid enfrentará al Bayern Munich en una reedición del duelo de Cuartos de Final del año pasado, cuando el Real Madrid salió vencedor.

Este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu el Real Madrid venció a la Juventus en el partido de cuartos de final de la Champions.

De este encuentro salió el próximo semifinalista de la competencia deportiva. Se trata del conjunto de Zidane, cuarto en la Liga Santander, y la Juventus, líder de la Serie A.

El Real Madrid se ha clasificado para las semifinales de la Champions con un gol de penalti marcado por Cristiano Ronaldo en el minuto 97.

En ese momento la Juventus ganaba 0-3, lo que hubiera forzado la prórroga, pero su remontada se quedó en la orilla. El cuadro italiano empezó su escalada nada más arrancar el encuentro.