Comité Olímpico de Australia defiende actuación de ‘Raygun’ en París 2024

El Comité Olímpico de Australia salió esta semana a defender a Rachael Gunn, quien se volvió viral por su inusual y extraña actuación en las pruebas de breaking en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Gunn de 36 años, formó parte de la delegación australiana y bajo el apodo ‘Raygun’, demostró sus mejores pasos en esta categoría, la cual debutó en la justa olímpica de este año.

Cuando fue su turno de impactar al público, Gunn, quien trabaja como maestra en una universidad en Sídney, realizó una ‘danza de canguro’. Lamentablemente, su rutina no fue del agrado de los jueces, algo que quedó demostrado en los cero puntos que consiguió.

Su actuación se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios la apodaron como la ‘b-girl’ (breaking girl).

La burla hacia Rachael Gunn escaló al punto de mencionarse en un programa nocturno de televisión en Estados Unidos.

We have a contender for the star of the impending Raygun limited series. Rachel Dratch took the "Tonight Show” stage as viral Australian breakdancer Rachael Gunn. 🤣



Read more: https://t.co/8BbiatbGrs pic.twitter.com/C9gBgmG96G