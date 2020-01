Con 'Chucky' como suplente, Napoli vuelve a perder: 1-3

Agencias

Tres errores, dos de la defensa y uno más del portero, provocaron la sexta derrota de la temporada en la Serie A para el Napoli, que tras la salida de Carlo Ancelotti, y la llegada al banquillo de Gennaro Gattuso, no muestra señales de mejoría, manteniéndose en la posición ocho de la clasificación con 24 puntos, a 21 del líder Inter, con el que cayó esta noche.

Un doblete de Lukaku y un gol de Lautaro Martínez le dieron los tres puntos al Inter, que por diferencia de goles se puso en el primer lugar de la Tabla General con 45 unidades, empatado con la Juventus, que también ganó en la Jornada 18 del Calcio.

Al minuto 13, y luego de un error de Giovanni di Lorenzo en la salida, Romelu Lukaku dirigió un contragolpe, que él mismo definió con un zurdazo potente, luego de quitarse con una “bicicleta” a su marca. La pelota pegó en el poste derecho antes de entrar, haciendo imposible cualquier intento de Alex Meret para evitar el gol.

La mala racha del Napoli parece no tener fin (Foto: @sscnapoli)

Si bien en el primer tanto no tuvo ninguna culpa, en el segundo gol de la noche, Meret cometió un tremendo error, el cual le permitió aumentar la ventaja a la visita. Lukaku, una vez más sacó un disparo potente en los linderos del área, que iba directo a las manos del arquero del Napoli. Sin embargo la pelota no la pudo desviar y se le pasó entre las manos y los pies, dejándola pasar para poner el 0-2 al minuto 32.

La reacción del conjunto celeste, que no contó con el Chucky Lozano de inicio, no se hizo esperar, y dos minutos más tarde, se acercaron en el electrónico gracias a un gol de Arkadiusz Milik, a pase de José Callejón. Ya en la parte complementaria, y cuando mejor jugaba el local, el Inter puso tierra de por medio con un tanto de Lautaro Martínez, quien aprovechó una pelota suelta dentro del área chica, tras una barrida de Konstantinos Manolas, que no pudo evitar la caída de su marco.

Ya con la desventaja, Gattuso le dio entrada a Hirving Lozano en los últimos 14 minutos, pero el mexicano no pudo ser el revulsivo, y su aporte a la ofensiva se limitó a dos centros, uno cortado por la defensa, y otro que remató Fernando Llorente por encima de la portería rival.

(Info: mediotiempo)