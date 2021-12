Con rostros nuevos, el Tri empata ante Chile en partido amistoso

La Selección Mexicana, comandada por Gerardo Martino, empató a dos goles ante Chile en partido amistoso disputado en Texas con diversos rostros nuevos, entre los que destacó Marcelo Flores, jugador del Arsenal, que muchos fanáticos deseaban verlo en acción.

Flores hizo su debut oficial con el Tri mayor al ingresar de cambio al minuto 83, aunque en las redes sociales se hicieron notar los aficionados molestos con Martino por meterlo tan poco tiempo.

🇲🇽 Congratulations on making your senior debut for Mexico, Marcelo Flores 👏



What an incredible achievement - we’re all so proud of you! ❤️ pic.twitter.com/tTnAdhfwaq