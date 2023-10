CONADE deja sin médicos a deportistas en Panamericanos de Chile

Una injusticia se reveló sobre los deportistas mexicanos, quienes al parecer viajaron a Chile para competir en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, sin ningún apoyo médico debido a supuestas instrucciones dictadas por la Comisión Nacional del Deporte (CONADE).

La selección nacional de taekwondo, encabezada por el abanderado Carlos Sansores ya fue la primera víctima pues este miércoles entrenó sin Jesús Bedolla, quien es el médico asignado a esta disciplina, pese a estar en territorio chileno.

De hecho, el organismo a cargo de Ana Guevara ya ‘había bajado del avión’ a otro grupo médico que viajaría el martes.

La Conade tiene entre 25 y 27 acreditaciones de servicio médico para los Juegos, mismas que ahora están siendo suplidas por especialistas del Comité Olímpico Mexicano y con personal de institutos estatales del deporte, reveló la presidenta del COM, Marijose Alcalá.

‘Esto de no dar servicio me lo acaba de confirmar el Jefe de Misión Fernando Platas, me dijo que platicó con los doctores y le dijeron que les habían indicado que no podían dar el servicio ni utilizar el equipo que llevan ni los medicamentos. Nosotros como COM ya estamos haciendo lo propio para tener médicos y fisiatras profesionales, no dudamos que los de Conade lo son, pero no podemos desatender a nuestros deportistas’ , expuso Alcalá vía telefónica desde Chile.