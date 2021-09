Concacaf analiza sancionar a "La Maquina Celeste" por grito homofóbico

Durante la Semifinal de vuelta de la Liga de Campeones Concacaf que se realizó la noche del jueves pasado, un gran número de aficionados del Cruz Azul usó lenguaje ofensivo y discriminatorio.

Es debido a lo anterior que la Concacaf anunció mediante un comunicado que se encuentra decepcionada y están analizando si sancionar al Estadio Azteca y a La Maquina.

Además, la confederación alabó a actuación de los árbitros durante el partido.

Cabe mencionar que la Confederación lleva varios meses comunicando y promoviendo su campaña “Lo Que Está Mal, Está Mal”, con la cual buscan que este tipo de comportamientos no tengan lugar en el fútbol.

La Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX también lo han dejado claro a través de sus extensas campañas.

Concacaf Statement regarding the 2021 SCCL Semifinal between Cruz Azul and CF Monterreyhttps://t.co/YI2lx0n8Lf



Declaración de Concacaf sobre la Semifinal de la SCCL 2021 entre Cruz Azul y CF Monterreyhttps://t.co/iUSXWQDyrr #SCCL21 pic.twitter.com/OVVObASHSG