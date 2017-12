'Conejo' Pérez ya se decidió: anuncia cuándo será su retiro

Agencia

Ciudad de México.- Primero dijo que en 2016, después en 2017, pero ahora es “definitivo”: Oscar Pérez se retirará del fútbol a mediados del 2018.

A su llegada a la Ciudad de México tras obtener el tercer lugar en el Mundial de Clubes con Pachuca, el Conejo se dijo agradecido con la directiva hidalguense por extenderle el contrato por seis meses más y comentó estar listo para el Clausura 2018, el último torneo en su carrera, informa el portal Medio

“Muy agradecido con el Grupo Pachuca, con Jesús Martínez, Andrés Fassi y Marco Garcés. Al término del partido (por el tercer lugar), me dan la noticia y estoy muy contento. Yo, como siempre, a tratar de cumplir lo mejor posible y a colaborar con lo que pueda con el club”, añadió.

A sus 44 años, dijo sentirse físicamente muy bien para un certamen más ya que en el pasado Apertura 2017, el cuerpo le respondió de manera satisfactoria.

“Son los últimos seis meses y estoy al cien para apoyar al club y en lo que tenga que hacer ahí. Me siento muy bien, en el torneo me sentí muy motivado, que anduve acertado y trataré de cerrar lo mejor posible. En mayo ya es definitivo (mi retiro)”, aseguró.

Sobre la final de la Copa MX a disputarse el próximo jueves en Monterrey frente a Rayados, el cancerbero señaló que deberán recuperarse de la mejor forma para enfrentar a un equipo que viene dolido por perder el título de Liga ante Tigres.

“Hay que recuperarnos lo mejor posible, fueron muchas horas de vuelo y el horario. Hay que descansar muy bien. Es una final que queremos ganar, sabemos que no será fácil, ellos vienen de una final muy compleja, muy difícil para ellos y seguramente saldrán con todo”.

Por último, el Conejo habló de obtener el tercer lugar para Pachuca en el Mundialito, resultado que aunque es positivo no dejó satisfecho al grupo. “Motivados, no satisfechos. Íbamos con la ilusión de jugar una final, pero no se pudo, quedamos en tercer puesto”.