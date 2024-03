La espera terminó: "Canelo" Álvarez hizo oficial el pleito que tendrá el próximo 4 de mayo, ante otro mexicano.

Saúl Álvarez se medirá al tijuanense Jaime Munguía en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

El combate pondrá en juego no solo la reputación y el prestigio de ambos boxeadores, sino también los codiciados cetros mundiales en la categoría supermediana.

Canelo Alvarez announces his fight with Jaime Munguia on May 4th ‼️‼️#Boxing

🔥🔥🥊🥊🥊 pic.twitter.com/FO73BBLUVb