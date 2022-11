Conoce a las nuevas mascotas de los Juegos Olímpicos París 2024

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024 ya tienen sus mascotas: unos gorros rojos de estilo frigio. Se tratan de las icónicas capuchas que se popularizaron durante la Revolución Francesa.

También conocido como el gorro de la libertad, la capucha moderniza el sombre que se usaba en tiempos antiguos en lugares como Persia, los Balcanes, Tracia, Dacia y Frigia, región en la moderna Turquía donde se originó el original El mismo sigue siendo usado por Marianne, quien ha sido la personificación nacional de Francia desde entonces.

El gorro olímpico tiene un diseño triangular, con una amistosa sonrisa, ojos azules, lazo tricolor y unas zapatillas gigantes.

La versión de los Paralímpicos tiene una pierna ortopédica hasta la rodilla (la primera vez que una mascota deportiva muestra una discapacidad), según los organizadores.

The Olympic Phryge and the Paralympic Phryge are taking the lead of a tribe which always has its trainers on 👟

What could be better than little Phrygian caps to lead the revolution through sport and accompany us to the #Paris2024 Games! pic.twitter.com/hUjFI09zZM