Controversia en París 2024: Imane Khelif enfrenta críticas por cromosomas XY en boxeo

Los Juegos Olímpicos de París 2024 han sido testigos de una controversia en el boxeo femenino, centrada en las boxeadoras Imane Khelif de Argelia y Lin Yu-ting de Taiwán.

Ambas atletas han enfrentado críticas y descalificaciones debido a resultados de pruebas genéticas que revelaron cromosomas XY, generando un debate sobre las normas de inclusión en el deporte.

Imane Khelif ha sido el centro de atención en Italia tras su enfrentamiento con Angela Carini. Carini abandonó el ring a los 46 segundos del combate, visiblemente afectada y en lágrimas, tras recibir un potente derechazo de Khelif.

La boxeadora italiana declaró en italiano “Mi ha fatto malissimo” (“Me dolió mucho”), lo que avivó aún más la polémica sobre la elegibilidad de Khelif para competir en la categoría femenina a pesar de su genética.

Desde el Mundial de 2023, Khelif y Lin Yu-ting han sido objeto de escrutinio. Ambas deportistas fueron descalificadas debido a la presencia de cromosomas XY en sus pruebas genéticas, lo que suscitó un intenso debate sobre la inclusión de atletas con características biológicas atípicas. Natalia Carini, defensora de la boxeadora italiana, ha criticado abiertamente la participación de Khelif, argumentando que es injusto que compita en la categoría femenina.

This biological male just left his female opponent in tears after beating her in the Paris Olympics WOMENS boxing.



Imane Khelif, who claims to be a woman, previously failed a gender test after being found to have male XY chromosomes.



Should men be allowed in women’s sports? pic.twitter.com/qwLtH57cNl