Argentina avanza a final Copa América con Messi como protagonista

Argentina logró un lugar en la final de la Copa América 2024 al vencer 2-0 a Canadá. El partido, celebrado en el MetLife Stadium, fue testigo de otra destacada actuación de Lionel Messi, quien alcanzó 109 goles con la selección nacional a los 37 años, al anotar su primer gol del torneo.

Julián Álvarez abrió el marcador en la primera mitad con un gol brillante entre las piernas del arquero Maxime Crépeau. En el segundo tiempo, Messi selló la victoria al desviar un remate de Enzo Fernández. “Son las últimas batallas”, comentó Messi, quien recientemente cumplió 37 años, sobre su trayectoria con la selección .

🚨🚨| Lionel Messi wins the POTM for the match between Argentina vs Canada. 🇦🇷🏅 pic.twitter.com/fmi5AwbKZR