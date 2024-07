Colombia avanza a semifinales en la Copa América al vencer 5-0 a Panamá

Colombia protagonizó una contundente actuación en la Copa América al vencer 5-0 a Panamá en el partido de cuartos de final disputado en Glendale, Arizona. James Rodríguez brilló con un gol y dos asistencias, liderando a su equipo hacia las semifinales del torneo continental.

El mediapunta colombiano fue determinante desde el inicio del encuentro, participando en la mayoría de los goles de su selección. Jhon Córdoba, Luis Díaz, Richard Ríos y Miguel Borja también contribuyeron con anotaciones para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

"Un partido duro. Ellos entraron fuerte, pero convertimos los goles y eso nos dio el control", comentó James Rodríguez tras el encuentro, destacando la eficacia de Colombia en ambos lados del campo.

🇨🇴 One goal and two assists tonight for James Rodriguez, first player ever to contribute to three goals in the first half of one single Copa América game.



1 goal, 5 assists so far in Copa América for James.



Colombia, on fire. ✨ pic.twitter.com/6tUGf1WLS9