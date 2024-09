Copa Oro 2025: No habrá sedes en la costa este de EU

La próxima edición de la Copa Oro de la CONCACAF, programada del 14 de junio al 6 de julio de 2025, no contará con sedes en la costa este de Estados Unidos, lo que indica que la FIFA se está preparando para repartir los partidos del Mundial de Clubes en esa región.

En su anuncio, la CONCACAF reveló que los nuevos estadios que albergarán el torneo incluyen el BC Place en Vancouver, Canadá; el PayPal Park en San José, California, y el U.S. Bank Stadium en Minneapolis, sumando un total de 14 sedes en 11 áreas metropolitanas.

🏆🏟️ CONCACAF officially announced the host venues for the 2025 Gold Cup.



No East Coast cities will be hosting games for this tournament next summer. 🇲🇽 pic.twitter.com/Fh6UQzHsdJ