¡Corazón es Blaugrana! Piqué prefiere retiro que otro equipo

Pedro Roman Zozaya

BARCELONA.- Mucho se ha rumoreado de la salida del defensa español Gerard Piqué, sin embargo, este aseguró que prefiere el retiro antes de jugar en otro equipo que no sea el Barcelona.

"El día que deje de jugar en el Barcelona, dejaré el futbol, jamás me iré a otro equipo. Si me dice (DT, Ronald) Koeman que no me quiere, pues se acabó. Sólo me apasiona jugar con el Barsa, ahora no tendría la motivación de ponerme otra camiseta