Corazón Vinotinto, nuevo proyecto de la Federación Venezolana de Fútbol

El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Andrés Giménez Ochoa, presentó durante el mes de julio el lanzamiento de un nuevo proyecto deportivo denominado "Corazón Vinotinto", el cual marca un hito en la dirección estratégica de esta institución. A través de este proyecto se busca potenciar el talento futbolístico de Venezuela en sus tres áreas fundamentales: competiciones, metodología y captación de talento.

Dentro del eje de competiciones, se llevará a cabo una reestructuración profunda de las categorías menores, con el fin de brindar más oportunidades y participación activa a los jóvenes talentos del país. Se ampliarán las categorías a sub-15, 16, 17, 18, 19 y 20, lo que permitirá un desarrollo más temprano y sólido de los futbolistas en sus etapas formativas. El presidente Giménez Ochoa enfatizó que este cambio es un paso crucial hacia el progreso y el crecimiento sostenido del fútbol venezolano.

La metodología también se considera un pilar fundamental en Corazón Vinotinto. Para ello, se implementará una prueba piloto con 240 academias seleccionadas, de las más de 1500 existentes a nivel nacional. La elección de estas academias se basó en un censo detallado, que ha permitido identificar los espacios más idóneos para el desarrollo de talento y la formación integral de los jóvenes futbolistas. Este enfoque metodológico busca potenciar las habilidades técnicas y tácticas de los jugadores, asegurando así una base sólida para el futuro del fútbol venezolano.

Durante el más reciente comunicado, el presidente de la FVF, Jorge Andrés Giménez Ochoa destacó la gran importancia detrás de la participación y colaboración de toda la comunidad futbolística de Venezuela en este proyecto. “Es un proyecto del país, no es un proyecto de Jorge Giménez, sino todo el país tiene que montarse en este proyecto de Corazón Vinotinto porque el resultado será para toda Venezuela”, añade Giménez Ochoa.

La FVF, presidida por Jorge Andrés Giménez Ochoa, proyecta la globalización del proyecto Corazón Vinotinto

Expandiéndose fuera del ámbito nacional, la FVF ha comenzado a seguir de cerca a más de 1500 jugadores en Sudamérica, Europa y la zona Concacaf, reflejando la visión global de la federación y su deseo de proyectar a Venezuela como una potencia futbolística en el escenario internacional. El presidente Jorge Andrés Giménez Ochoa subrayó que el trabajo enfocado en el talento joven es una inversión a largo plazo, que ya está dando sus primeros frutos con el crecimiento de jóvenes promesas que están destacando tanto en la liga local como en el extranjero.

Corazón Vinotinto se alinea con metas claras y objetivos ambiciosos. En palabras del presidente Jorge Giménez Ochoa: “La sub 17 que clasificó al mundial solamente dos jugadores habían debutado en primera división y los otros jugadores ya tenían mil minutos, mil doscientos minutos jugados en una liga competitiva, que hacen que tengan ritmo para poder dar resultados, nos viene una eliminatoria encima que nos hace soñar (...) no es una cosa u otra es al paralelo que se tiene que trabajar porque nuestro sueño es este Mundial, y como siempre digo, no queremos ir una sola vez y para eso tenemos que trabajar para que ese sueño se repita y lograrlo en el 2030 2034 y así sucesivamente”.

A la par, la federación firmó un acuerdo de colaboración por tres años con la destacada empresa belga Double Pass, especializada en el desarrollo de programas de entrenamiento y formación para entrenadores y jóvenes futbolistas. Esta asociación estratégica permitirá elevar aún más el nivel de preparación técnica y táctica del cuerpo técnico, lo que se traducirá en una formación de calidad para los futbolistas desde las etapas más tempranas de su carrera deportiva.

Autor: Roberto Zafra