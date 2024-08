Corea del Norte evaluará ideología de atletas que fueron a París 2024

Corea del Norte someterá a una ‘evaluación ideológica’ a todos sus atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de París 2024, especialmente a los que se tomaron una selfie con los surcoreanos.

De acuerdo con Daily NK, la polémica se centra principalmente en Ri Jong Sik y Kim Kum Yong, atletas que consiguieron la medalla de plata en la final de tenis de mesa, en la justa veraniega en Francia.

Ri y Kim son señalados como ‘traidores’ por el gobierno norcoreano después de que durante la ceremonia de premiación, aparecieran y sonrieran en una selfie con los deportistas de Corea del Sur y China.

North Korean athletes who competed in the Paris Summer Olympics are being scrutinized for any ideological shortcomings in Pyongyang. #NorthKorea #Olympics https://t.co/EkYkXDYPU1 pic.twitter.com/8VCjeI88D4