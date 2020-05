“La pasión del fútbol va a cambiar", asegura Matías Almeyda

Ciudad de México.- El coronavirus ha puesto al mundo entero en una situación crítica, de confinamiento. Actividades que antes eran rutinarias ahora han terminado por convertirse en recuerdos, como el fútbol.

A pesar de que algunas Ligas han anunciado su regreso a la actividad, a la par de clubes que realizan sus entrenamientos, el estratega Matías Almeyda sabe que a partir de ahora la historia en el balompié será totalmente diferente, pues no se contará con puntos importantes dentro y fuera del campo.

"Lo único que te puedo decir es que va a cambiar porque el fútbol sin gente será un futbol... una cosa es un partido o dos, pero esto nos va a llevar tiempo. Entonces, hasta que no encuentren la vacuna, el mundo va a cambiar y eso va a tardar. En los entrenamientos será poca gente, no habrá periodistas, va a cambiar, va a ser diferente", señaló el argentino en entrevista con el programa "Pelota Querida".

El regreso del fútbol es inevitable, pues hay muchos intereses de por medio, pero hasta que la afición no regrese a las gradas, no será lo mismo.

"La pasión del fútbol va cambiar, vas al estadio y llevas a tu familia una hora antes para comerte ahí tu taquito afuera, no va estar eso. No va a ser lo mismo. El fútbol se va a jugar en determinado momento, se va a tener que jugar porque los clubes también están perdiendo mucho económicamente. Pierden mucho, hay contratos firmados y va a tener que iniciar, pero no va a ser lo mismo por lo menos hasta que vuelva el público a las canchas".