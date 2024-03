'¡Creo en la justicia, no voy a huir!', Dani Alves pide su libertad condicional

Dani Alves pidió a la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona que le permita cumplir su sentencia de 4 años y medio en libertad condicional.

A través de una sesión de videoconferencia, el ex futbolista de Pumas aseguró que no huirá de España: "Creo en la justicia. No voy a huir", afirmó desde el Centro Penitenciario Brian 2.

Al mismo tiempo, la Fiscalía pidió que se eleve a 9 años el castigo por violar a una mujer el 30 de diciembre del 2023 en la Discoteca Sutton.

También se opuso a la solicitud de libertad condicional y una vez más insistió en que Alves podría aprovechar para salir del país ibérico para refugiarse en Brasil, donde no habría posibilidades de traerlo de vuelta.

La Audiencia de Barcelona realizó este martes una vista para analizar si le permite al futbolista cumplir su pena en arresto domiciliario con un aparato electrónico, que ayude a monitorear dónde se encuentra.

En breve darán a conocer su veredicto respecto a esta propuesta.

La Fiscalía y la abogada de la víctima, Ester García, señalaron que Alves cuenta con los recursos para fugarse y no deben bajar la guardia.

También trabajan en un nuevo recurso para solicitar un incremento de la pena que se le otorgó, pues consideraron que el castigo para el ex jugador del Barcelona debe ser ejemplar y mínimo de 9 años.

Inés Guardiola, abogada de Alves, señaló que su cliente ya no cuenta con la solvencia de otros años, debido a que varias firmas patrocinadoras le rescindieron los contratos y aún no ha cobrado la suma que le adeuda Hacienda por un saldo a su favor.

Guardiola dijo que Alves cumplió el pasado 5 de marzo una cuarta parte de su condena, por lo que ya podría disfrutar de permisos y desea que se reconsidere su petición de libertad condicional, la cual estaría apoyada por una fianza de 50 mil euros, la retención del pasaporte y comparecencias semanales en el juzgado.

