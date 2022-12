Cristiano Ronaldo confirma que su último mundial fue Qatar 2022

Cristiano Ronaldo compartió un mensaje a sus fans sobre los sentimientos encontrados luego de la eliminación de Portugal en el Mundial de Qatar 2022. A su vez confirmó que esta fue su última Copa del Mundo.

El "Bicho", que estuvo en el ojo del huracán en los últimos partidos de Portugal en el Mundial y quien además inició desde la banca, escribió un mensaje con el que pone fin a sus participaciones en estas competencias.

"Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente gané muchos títulos de dimensión internacional, incluyendo Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el pie más alto del mundo fue mi mayor sueño. Luché por ello. Luché duro por este sueño. En las 5 apariciones que anoté en Copas del Mundo a lo largo de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo. Lo dejé todo en el campo. Nunca volví mi cara a la lucha y nunca renuncié a ese sueño. Tristemente ayer el sueño terminó", dice una parte del texto.