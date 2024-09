Cristiano Ronaldo no participa en el encuentro de Al Nassr vs Al Hazm

El Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo, se enfrentará hoy al Al Hazm en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de Arabia Saudí.

Sin embargo, el portugués no fue parte de los convocados para este partido eliminatorio. Stefano Pioli, nuevo entrenador del Al Nassr, tomó la decisión de dar descanso a Ronaldo tras la reciente victoria por 3-0 sobre el Al Ettifaq en la Saudi Pro League.

Cristiano will miss the Al Hazem match as Stefano Pioli wanted to give him a rest.



It is something i expected & it’s a good decision from the coach. pic.twitter.com/xfcTBrsA1Y