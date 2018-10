Cristiano Ronaldo responde a las acusaciones por abuso

Agencia

MADRID.- Después de solventar sus problemas con Hacienda, con la que acordó un pago de 19 millones para evitar la cárcel en julio, Cristiano Ronaldo vuelve a tener problemas extradeportivos.

De acuerdo a mundo deportivo, el futbolista quién ha sido acusado de una presunta violación a Kathryn Mayorga, una mujer de 34 años de la que habría abusado sexualmente en 2009 en el Palms Hotel de Las Vegas, ofrece sus primeras declaraciones públicas.

“Se puso de rodillas y me dijo: el 99 por ciento de mí soy un buen tipo, no sé qué pasa con ese uno por ciento”, confiesa Mayorga que le dijo Cristiano en una entrevista al diario Der Spiegel. Ronaldo negó en su momento las acusaciones y aseguró que el sexo fue consentido, aunque ahora ha vuelto a abordar la cuestión públicamente en sus redes sociales.

“Todo lo que se ha publicado es falso. Son noticias falsas. Quieren promocionarse usando mi nombre”.

Y es que en un vídeo en directo realizado desde Instagram, CR7 ha remarcado que todo lo que se ha publicado es mentira: “No, no, no, no. Todo lo que se ha publicado es falso. Son noticias falsas. “Quieren promocionarse usando mi nombre. Es normal. Quieren ser famosos diciendo mi nombre, pero es parte de su trabajo. Soy un hombre feliz y todo está bien”, ha asegurado en el vídeo.

Mujer que acusa a CR7 de abusar de ella revive el caso

En abril de 2017, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo fue acusado por la revista Der Spiegel de acordar pagar 375 mil dólares, en 2010, para evitar una denuncia por presunta violación en un lujoso hotel de Las Vegas (EE.UU.).

Este viernes, ese mismo medio alemán dio a conocer el nombre de la mujer involucrada, quien por primera vez se pronuncia sobre el caso, y que ha asegurado que sus abogados cuestionan el acuerdo y han presentado una demanda civil contra el delantero luso, informa el portal de noticias RT.