Críticas contra Khelif y Lin, basadas en pruebas 'deficientes': COI

El Comité Olímpico Internacional (COI) declaró el domingo que los análisis practicados a las boxeadoras Imane Khelif y Lin Yu-Ting, que resultaron en la controversia al identificarlas erróneamente como transgénero o incluso como hombres, fueron tan defectuosos que no pueden ser considerados.

El portavoz del COI, Mark Adams, defendió enérgicamente a Khelif, de Argelia, y a Lin, de Taiwán, criticando a la proscrita Asociación Internacional de Boxeo (AIB), la cual afirmó que las boxeadoras no pasaron las pruebas de elegibilidad para la competencia femenina. Adams reveló que las dos deportistas fueron “analizadas” durante los campeonatos mundiales de 2023 debido a "sospechas" en su contra.

Adams criticó todo el proceso, desde la concepción de la prueba hasta cómo se compartió la información y se hizo pública, calificándolo de "deficiente".

El presidente del COI, Thomas Bach, intentó poner fin a la polémica, destacando que ambas boxeadoras nacieron y fueron criadas como mujeres, tienen pasaportes como mujeres y han competido durante muchos años como mujeres. Bach vinculó la controversia con una campaña más amplia encabezada por Rusia contra el COI y los Juegos Olímpicos de París, donde solo hay 15 deportistas rusos compitiendo como neutrales debido a la invasión de Ucrania.

El COI recibió una carta de la AIB sobre Khelif y Lin, pero Adams se negó a discutir los detalles, reiterando que los análisis no son legítimos. “Francamente, debe ser horrible estar en esa posición”, agregó, condenando el acoso en redes sociales que han sufrido las deportistas.

“The Algerian boxer was born female, was registered female, lived her life as a female, boxed as a female and has a female passport. This is not a transgender case.” IOC Spokesperson, Mark Adams. pic.twitter.com/bKthDtKo1n