Cruz Azul vs Atlanta United Fecha 3 Leagues Cup: Todo lo que debes saber

Cruz Azul y Atlanta United, se medirán por la tercera jornada de la Leagues Cup 2023, el sábado 29 de julio a las 17:00 horas (Horario del centro de México) en el Mercedes-Benz Stadium.

La Máquina en su presentación en el torneo internacional entre clubes de la Liga MX y la MLS arrancó con una dolorosa derrota en el tiempo añadido frente al Inter de Miami.

Pese a que los celestes fueron mejores en gran parte del primer tiempo y tuvieron varias oportunidades de marcar, pero perdonaron y pagaron caros sus errores, Taylor adelantó a los estadounidenses al 44, mientras que Ariel Antuna marcó el tanto de la igualada al 65, sin embargo en el 90+4 Messi le daría la victoria a las Garzas.

Los Cementeros ahora tendrán que lidiar con una presión importante, no tienen margen de error, sobre todo por los rumores por parte de distintos medios que señalan que el Tuca Ferretti podría dejar la dirección técnica del equipo si no consiguen el pase a los dieciseisavos del certamen.

Las Cinco Rayas también cayó ante los de Florida y por goleada 4-0, nuevamente el astro argentino lidero el triunfo de su equipo marcando un doblete en los primeros 22 minutos, posteriormente Taylor no se quedaría atrás y convertiría el dos anotaciones más, para redondear la actuación el portero Callender atajó un penal sobre el final del compromiso.

Atlanta United a pesar del descalabro está consiente que la diferencia de goles en su contra, es algo que no deben tomar en cuenta en esta competición no influye como criterio de desempate, si quieren acceder a la siguiente fase les basta ganar ya sea en el tiempo regular o en la tanda de penales donde hay un punto extra en disputa, que les bastaría para seguir en la pelea.

