Cruzazuleada, ahora en la Concachampions

Orlando, Estados Unidos.- El Cruz Azul cierra el 2020 de la peor forma posible: eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf luego de perder 2-1 con el Los Ángeles FC (LAFC).

La Máquina, que hace menos de dos semanas sufrió la caída ante Pumas en la llamada "peor cruzazuleada de la historia", tenía la obligación de ganar y comenzó haciéndolo con el gol de penal de Yoshimar Yotún al 15'.

Sin embargo, los celestes fueron perdiendo intensidad y Carlos Vela también por la vía de la pena máxima igualó al 38'. Dicho penal fue polémico pues no parece que haya falta sobre el mismo mexicano.

El joven de Ghana Kwadwo Opoku logró el tanto del triunfo al 71'.

Con esto, Los Ángeles buscarán el pase a la final ante el América, mientras que Cruz Azul le debe una nueva disculpa a su ya dolida y molesta afición.

What a goal! @LAFC 🇺🇸!

Kwadwo Opoku shoots from outside the box to get the 2-1 advantage over @CruzAzulCD! | #SCCL2020 pic.twitter.com/VfLxQse0FU