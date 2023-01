Cuelgan muñeco de Vinicius Jr. en puente previo a la Copa del Rey

Un muñeco con la imagen del delantero del Real Madrid Vinicius Junior fue colgada de un puente sobre una autopista en la madrugada del jueves, horas antes que el club enfrente al Atlético de Madrid en la Copa del Rey.

Los perpetradores usaron una imagen negra con la camiseta de Vinicius. El muñeco fue colgado con una soga alrededor de su cuello y una pancarta con la frase “Madrid Odia Al Real”.

La pancarta y el muñeco habrían sido colgadas del puente antes del amanecer.

Vinicius, de raza negra, ha sido víctima de constantes insultos racistas en España. El delantero brasileño se ha quejado en sus redes sociales de los ataques racistas tras llegar al fútbol europeo.

El mensaje en la pancarta suele ser empleado por uno de los grupos de hinchas ultras del Atlético de Madrid, aunque el mismo negó ser responsable.

