Confirmado: cuerpo hallado en avión es de Emiliano Sala

PARÍS, Francia.- El cuerpo rescatado el miércoles de un avión accidentado en el Canal de la Mancha es del futbolista argentino Emiliano Sala, informó hoy el diario francés, L’Équipe.

De acuerdo con información de Noticieros Televisa, L’Équipe escribió en Twitter: “El cuerpo que fue rescatado el miércoles es de Emiliano Sala, exdelantero del FC Nantes. El argentino tenía 28 años de edad”.

“El cuerpo traído hoy al puerto de Portland ha sido formalmente identificado por el forense de Dorset como el del futbolista profesional Emiliano Sala”, confirmó este jueves la Policía de Dorset en redes sociales.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.



The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all



https://t.co/YpVTvaEt7P