Dan ‘palmada en la espalda’ a Checo por desempeño en Japón

Red Bull Racing quedó asombrado con la mínima diferencia de tiempo que separaron por poquito a ‘Checo’ Pérez de la pole position este fin de semana en el Gran Premio de Japón 2024.

El mexicano sacó todo el potencial del RB20 para acercarse al ritmo y velocidad de Verstappen, dándole a la escudería alada la primera fila de la parrilla de salida.

Max Verstappen consiguió la pole position para el Gran Premio de Japón, mientras que Sergio Pérez saldrá desde la segunda posición.

Al estar tan cerca del neerlandés, sus posibilidades de pelear por la victoria aumentan si aplica la estrategia adecuada en cuanto a las detenciones en boxes y la administración de neumáticos.

Acerca de su desempeño en Suzuka, asesor del equipo de las bebidas energéticas, Helmut Marko declaró que el tapatío comenzó las carreras con una actitud diferente.

Oh my God, that was close! Feels good to be back on the front row. Great job by the whole team @redbullracing

There is still some work to do on our race pace, but for sure we will make the best of it tomorrow.



¡Oh Dios, eso estuvo cerca! Es fantástico volver a estar en primera… pic.twitter.com/XvYn2VpTkP