Dani Alves: "El partido que tengo que jugar está en los juzgados"

Después de su liberación bajo fianza de la prisión, el destacado futbolista Dani Alves ha hecho declaraciones contundentes sobre su situación actual.

En una entrevista exclusiva, Alves afirmó que está dispuesto a adaptarse a cualquier desafío que se presente en su vida, incluso enfrentando problemas legales.

"Es lo que me toca. Cada viernes ir al juzgado y ya está. Tampoco tengo mucho más que hacer. El partido que tengo que jugar está en los juzgados.

"Allá donde voy sobrevivo. Yo me adapto a todo porque para mí no es el lugar el que hace a la persona, sino la persona la que se hace al lugar", dijo el ex Barcelona, PSG y Pumas a El Periódico de Cataluña.