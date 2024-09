Daniel Ricciardo anuncia su salida de RB; Liam Lawson será su reemplazo

No hay nada más doloroso que decirle adiós a un sueño, a algo que forma parte de quienes somos. Seguramente eso es lo que siente actualmente Daniel Ricciardo, quien acaba de anunciar su salida de Visa Cash App RB.

Fue a través de un comunicado oficial de la Fórmula 1, que se dio a conocer que el piloto australiano dejará al equipo con efecto inmediato en esta mitad de la temporada 2024 y que será reemplazado por el neozelandés Liam Lawson para lo que queda del año.

Ricciardo regresó a un asiento de la Fórmula 1 la campaña anterior luego de permanecer algunos meses como piloto de reserva de Red Bull Racing.

Hizo su aparición con Alpha Tauri en el Gran Premio de Hungría de 2023 y mantuvo su puesto para el arranque de este año aún con el cambio de nombre a Visa Cash App RB.

Sin embargo, sus actuaciones no terminaron por convencer a los altos mandos de la escudería que forma parte de la familia de Red Bull y finalmente se confirmó su salida.

