De EU a México: Chivas presenta a Cade Cowell como su refuerzo

Cade Cowell es oficialmente el segundo refuerzo de las Chivas en el torneo Clausura 2024. El club rojiblanco anunció la contratación del futbolista proveniente del San José Earthquakes, de la MLS.

Chivas anunció a su contratación con un video donde muestran jugadores del club que nacieron en diferentes lugares del mundo. "I'm here, ¡vamos Chivas!", dice Cade Cowell mientras se sirve una tradicional torta ahogada y viste los colores rojiblancos.

Cowell nació en California y es Seleccionado de Estados Unidos, pero recibió la doble nacionalidad porque su madre es mexicana, situación que lo hace elegible para las Chivas de acuerdo a sus estatutos de jugar solo con futbolistas mexicanos.

El nuevo atacante de las Chivas completó esta mañana sus estudios físicos y médicos con el club, y podría ser elegible para el siguiente partido del domingo contra Tigres, si así lo decide el técnico Fernando Gago.

