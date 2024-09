De la NBA a la WWE: el debut de Shaquille O'Neal en el wrestling

Cuando se habla de Shaquille O'Neal, es imposible no recordar sus momentos más icónicos en la cancha, como cuando rompió tableros o su imparable dupla con Kobe Bryant en los Lakers.

Sin embargo, fuera de las canchas y ya retirado del baloncesto profesional, O'Neal ha logrado mantenerse en el centro de atención, explorando el mundo deportivo y del entretenimiento; desde su rol como comentarista de la NBA hasta su incursión en el cine.

Uno de sus proyectos más llamativos fue su participación en el mundo del wrestling.

Bajo el apodo de ‘The Diesel’, debutó en 2009 en la WWE (World Wrestling Entertainment), la empresa de lucha libre más grande de Estados Unidos.

Durante su primera aparición, actuó como árbitro especial en un combate de parejas en el que el luchador Big Show fue uno de los protagonistas. La interacción entre ambos gigantes generó una rivalidad que los llevó, en 2016, a enfrentarse nuevamente en el evento más grande de la WWE: WrestleMania 32.

El entusiasmo por ver a O'Neal y Big Show luchar mano a mano creció, y todo apuntaba a que el esperado combate tendría lugar en el siguiente WrestleMania.

Por desgracia, nunca se realizó un acuerdo formal, cayéndose toda clase de esperanza por parte de los aficionados en ver un combate entre ambos gladiadores.

Tuvieron que pasar unos años después, exactamente en el 2021, para que los fanáticos deportivos pudieran ver a Shaquille en un combate oficial, ahora en la All Elite Wrestling (AEW), donde hizo su debut el 3 de marzo haciendo equipo con Jade Cargill para enfrentarse a Cody Rhodes y Red Velvet.

