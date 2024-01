Debut de Messi en Super Bowl con Michelob Ultra

Su participación en este evento marca un encuentro épico entre el talento mundial del fútbol y la grandeza del Super Bowl, fusionando dos dimensiones deportivas emblemáticas en un momento único y emocionante.

El astro argentino del Inter Miami, monarca del último Mundial e ícono del fútbol global, aparecerá en un anuncio de Michelob Ultra durante el Super Bowl, reveló el jueves esa marca de cerveza.

Un adelanto de lo que será un comercial de 60 segundos muestra a Messi ordenando una cerveza mientras entra a un bar junto a la playa.

Lionel Messi to appear in first Super Bowl ad for Michelob Ultra. In the ad, he plays beach soccer with a cute dog. Watch the teaser here:https://t.co/kwRPc5Ih1j@MiamiHerald @HeraldSports @InterMiamiCF #Messi𓃵 #MichelobUltra #SuperBowl #SuperBowlLVIII #InterMiamiCF