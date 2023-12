Definidos los grupos para la Euro de Alemania 2024

Se realizó el sorteo para definir como estarían conformados los grupos en la Euro 2024, el evento se llevó a cabo este sábado en Hamburgo, Alemania.

Quedaron definidos los seis sectores que conformarán la próxima edición de la Eurocopa a disputarse en territorio alemán.

El partido inaugural será el 14 de junio del 2024 entre los anfitriones los alemanes que enfrentaran a Escocia, quienes salieron sorteados junto con Hungría y Suiza.

Muchos fanáticos y especialistas coinciden que el "Grupo de la Muerte" fue el B que reúne a España, Croacia, la vigente campeona Italia y Albania.

Francia, finalista del Mundial de Qatar 2022 quedó en el mismo grupo de Austria, Holanda y el ganador del repechaje de marzo entre Polonia, Estonia, Gales y Finlandia.

La final será el 14 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín, que también recibió la final en el 2006.

Es importante recordar que quedan tres cupos por definir. Saldrán de los ganadores del Playoff.

Los cuales se disputarán hasta marzo del próximo año para conocer a las selecciones restantes para el certamen europeo.

En el Playoff A, los cruces de semifinales tienen a Gales vs Finlandia y a Polonia vs Estonia.

En el B se encuentran Israel vs Islandia y Bosnia y Herzegovina ante Ucrania.

Y finalmente en el C están Grecia vs Kazajistán y Georgia vs Luxemburgo.

LOS GRUPOS DE LA EURO Alemania 2024

GRUPO A: Alemania, Escocia, Hungría y Suiza

GRUPO B: España, Croacia, Italia y Albania

GRUPO C: Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra

GRUPO D: Ganador PO A, Países Bajos, Austria y Francia

GRUPO E: Bélgica, Eslovaquia, Rumania y Ganador PO B

GRUPO F: Turquía, Portugal, Ganador PO C y República Checa

Con información de Reforma y AP.