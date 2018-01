Arrestan a Dennis Rodman por manejar alcoholizado

Agencia

CALIFORNIA.- El extravagante jugador de la NBA, Dennis Rodman, famoso por sus coloridos tintes del cabello y recientemente por sus visitas a Corea del Norte, fue detenido por policías de Newport Beach, California, por manejar en estado de ebriedad y sobrepasar el límite permitido.

De acuerdo al portal Univisión, el exbasquetbolista Dennis Rodman, compañero del legendario Michael Jordan en los Chicago Bulls en la década de los 90, fue arrestado por conducir ebrio, dijo este domingo la policía en Newport Beach, California.

Rodman, de 56 años, fue arrestado el sábado alrededor de las 23:00 local después de que diera positivo en un control de alcoholemia. Después, un segundo control confirmó los resultados del primero y fue detenido antes de ser liberado horas después.

"Ha cooperado con la policía", dijeron las autoridades de Newport Beach.

Esta no es la primera vez que el cinco veces campeón de la NBA, conocido por sus tatuajes, piercings y cabello teñido, es arrestado por su comportamiento al volante.

En febrero del 2017, fue condenado a 30 horas de servicio a la comunidad por causar un accidente de tráfico después de tomar una salida de la autopista, todo sin una licencia de conducir.

Rodman, quien jugó 14 temporadas en la NBA, vistió los colores de los Detroit Pistons (1986-1993), los San Antonio Spurs (1993-1995), Bulls (1995-1998), Los Angeles Lakers (1998-1999) y Dallas Mavericks (1999-2000).

Además, ha estado en los últimos tiempos en el centro de la polémica por sus viajes a Corea del Norte y su amistad con el presidente norcoreano Kim Jong-Un.

Really now.



What if Kim sends Denis Rodman to head up his talks with S. Korea on the Olympics!



cc @cafreeland pic.twitter.com/GQjux8sb5Q