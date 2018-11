NBA multa a jugador de Denver por hacer este comentario

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La estrella de los Denver Nuggets fue multado por la NBA por realizar un comentario homofóbico, al felicitar a un jugador de otro equipo.

La NBA anunció que Nikola Jokic, la estrella principal de los Denver Nuggets, deberá pagar 25.000$ por incluir la frase "no homo" (no soy gay) al alabar a un rival, publicó el portal Bolavip.

La liga alega que el lenguaje utilizado por el serbio sería "ofensivo", a pesar de que lo hizo en buena intención para elogiar el talento de Wendell Carter Jr, centro novato de los Chicago Bulls.

Si bien el partido fue disputado hace una semana, no fue hasta ayer que la NBA anunció el monto de la multa de Jokic.

Los comentarios supuestamente ofensivos sucedieron en la entrevista post partido tras la victoria 108-107 de Denver en Chicago, cuando Jokic aseguró que le parecía impresionante la longitud y el tamaño de Wendell Carter Jr.

Evidentemente, la inocencia de sus comentarios ha hecho de esta una de las multas más graciosas e injustas en la historia de una liga que, fiel a sus valores, se esfuerza por ser lo más políticamente correcta posible.

NBA fined Jokic 25k for saying no homo 😂 pic.twitter.com/Z7IQL5In55