Suspenden a jugador de Kansas por golpear a mujer

Agencia

ESTADOS UNIDOS.-

Luego de que se dio a conocer un video en donde Kareem Hunt aparece pateando y golpeando a una mujer en un hotel de Cleveland en febrero pasado, Kansas City Chiefs despidió al jugador, publicó el portal Medio Tiempo.

También te puede interesar: Maradona explota contra director técnico y un reportero (Video)

A través de un comunicado, Kansas City Chiefs, explicó que se enteraron del incidente a principios de año, por lo que la directiva del equipo investigó, sin embargo, fue hasta hoy y por medio del video que corroboraron y tomaron la decisión.

Statement from the Kansas City Chiefs on Kareem Hunt



➡️ https://t.co/MrjIX1Y7Ke pic.twitter.com/efSMqUDio1