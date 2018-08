Muere menor durante entrenamiento de fútbol americano

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un estudiante de secundaria de 13 años murió luego de experimentar una emergencia médica y dejar de responder durante la práctica de fútbol.

El superintendente del Distrito Escolar Independiente de Crowley, Michael McFarland, dijo en una carta a los padres que los entrenadores realizaron el CPR el miércoles en el alumno de octavo grado, Kyrell McBride-Johnson, y se llamó inmediatamente a los paramédicos. El niño fue declarado muerto en un hospital.

Hasta el momento McFarland aseguró que aún no está claro por qué murió Kyrell. Crowley está justo al sur de Fort Worth.

Se cree que el último jugador de fútbol escolar en morir en Texas fue un estudiante de primer año de secundaria que colapsó en la práctica el pasado septiembre en la ciudad de Emory, a unos 75 millas (120 kilómetros) al este de Dallas.

