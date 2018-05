Pasó una noche en vela para conseguir el pase a Rusia 2018

Agencia

GUADALAJARA, Jalisco.- Jaime Nelson Monteón es un aficionado tapatío que tuvo que pasar toda una noche en vela por boletos de la Selección Mexicana en Rusia 2018.

A menos de un mes del primer partido contra Alemania ya los recibió en Guadalajara y los guarda como un tesoro, pues así los valora después de todo lo que debió hacer para conseguirlos.

A diferencia de muchos aficionados que compran paquetes con agencias de viajes, él armó su aventura por cuenta propia.

"Todos los paquetes que están vendiendo son muy altos y me entró la incertidumbre de cómo hacerlo yo y me di cuenta que no era muy caro. Me inscribí para los boletos, salí sorteado", relató.

"Para el juego contra Corea tuve que estar frente a la computadora de las 12 de la noche hasta las siete de la mañana para poder tener los tres juegos y lo pude hacer. Me siento afortunado", dijo Jaime, quien vivirá su primer Mundial a los 28 años.

También tiene en su poder el fan ID, que es el papel fundamental para ingresar a Rusia, y lo tiene sorprendido la hospitalidad que aquel país le está ofreciendo a los visitantes que llegaran a la justa veraniega.

"Nos están abriendo las puertas, con el fan ID te ofrecen viajes de tren gratis, para que te puedas mover a las sedes. Además, es como la visa para poder entrar a Rusia. Tiene varios beneficios, y es muy importante tenerlo, porque a los juegos entras con el boleto y el fan ID", explicó.

Su ilusión es poder presenciar una buena actuación de la Selección Mexicana. Jaime no se deja envolver por el panorama de incertidumbre que hay alrededor del Tricolor que dirige Juan Carlos Osorio.

"Muchos ven el vaso medio vacío, yo le veo el lado muy positivo. La gente dice que es un grupo difícil, pero México está buscando su quinto partido y qué mejor que Alemania sea tu primera prueba y sirva de parámetro, pero después vienen dos partidos difíciles, pero creo que se tiene para competir contra ellos, Corea y Suecia", agregó.

Jaime ya tiene listo todo, se siente afortunado de haber podido organizar su viaje al Mundial de Rusia y espera vivir la mejor experiencia de su vida en el ámbito futbolero.