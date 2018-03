Agencia

MÉXICO.- El golfista estadounidense, Dustin Johnson, llega al World Golf Championship México rankeado en el primer lugar del PGA Tour, por lo que sin lugar a dudas será una de las figuras a seguir en el torneo que se realizará en el Club de Golf Chapultepec del 28 de febrero al 4 de marzo.

El norteamericano de 33 años comenzó a participar en el PGA Tour a partir del 2008 y desde ese entonces ha logrado conquistar varios torneos entre los que destaca el Major del US Open, el cual ganó en el 2016; en ese mismo año se llevó el trofeo del WGC Bridgestone Invitational; así como dos The Northern Trust, el cual se disputa en su país natal.

También te puede interesar: Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ya tienen mascotas

El actual número uno del mundo vendrá a la capital para defender su título en el World Golf Championship...

Por otra parte, Johnson cuenta con dos Sentry Tournament of Champions (uno de ellos lo ganó en este 2018), dos BMW Championship, un Fedex St. Jude Classic, entre otros.

El actual número uno del mundo vendrá a la capital para defender su título en el World Golf Championship México, el cual ya había conquistado también en el 2015; sin embargo, Dustin tendrá una dura competencia, pues uno de sus rivales será su compatriota Justin Thomas, quien se ubica en el cuarto lugar del ranking y además viene de conquistar el Honda Classic.

Otro de los contendientes de Johnson será el español Sergio García, situado dentro del top ten del PGA Tour.

. @DJohnsonPGA is in the house 🙌🏼 pic.twitter.com/xxHWy8iu3u

Back at it in South Carolina with @RBC today pic.twitter.com/QYVuAjF2Ea