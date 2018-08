Fallece el luchador 'The Anvil' a los 63 años

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El mundo del wrestling se viste de luto tras el fallecimiento del exluchador Jim Neidhart, según confirmó Brian Blair, presidente de Cauliflower Alley Club, una fundación de ayuda a luchadores retirados.

Jim Neidhart, el legendario luchador estadounidense que compitió en la WWE y la WCW, conocido por el apodo 'The Anvil' ('El yunque', en inglés), murió este lunes a los 63 años de edad en su casa en Florida (EE.UU.), informaTMZ.

Según la información preliminar, el deportista "se cayó en su casa, se golpeó la cabeza y falleció a causa de la herida", indicaron las autoridades.

Neidhart, padre de la actual luchadora de WWE, Natalya, formó parte de la familia Hart y del célebre equipo 'The Hart Foundation'.

