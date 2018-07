Ex jugador de la NFL es detenido por golpear a policía

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex ala cerrada de los Detroit Lions y ahora agente libre, Brandon Pettigrew, fue arrestado este lunes en Pittsburgh, luego de golpear a un oficial de policía. La noticia fue dada a conocer en primera instancia por el Pittsburgh Post-Gazette.

De acuerdo al diario, el cual cita el reporte criminal, el ex ofensivo se habría rehusado a pagar la tarifa de una limusina de regreso a su hotel por la madrugada del lunes, provocando que el chofer llamara a la policía. Según el periódico, Pettigrew se habría comportado beligerante con los oficiales, discutiendo con ellos y golpeando a uno en el pecho hasta en tres ocasiones.

El reporte citado por el diario, el incidente habría sido captado por las cámaras corporales de los policías. El tight end de 33 años se negó a pagar 97 dólares por ser trasladado en limusina a un hotel del centro de la ciudad en la madrugada.

Según una queja, cuando los agentes llegaron Pettigrew se puso agresivo y golpeó a uno en el pecho en tres ocasiones. La policía dice que era evidente que estaba intoxicado.

Los policías desenfundaron sus pistolas aturdidoras pero Pettigrew, que vive en Flint, Texas, se apaciguó y fue esposado, se añade en la queja. Un mensaje para solicitarle sus comentarios al jugador no fue devuelto de inmediato el lunes.

Sean Howard, que lo ha representado, dijo que no haría comentarios. No hay información acerca de si tiene un abogado o no.

Pettigrew fue arrestado previamente en febrero del 2017 por una riña en un bar de Dallas.

El ala cerrada fue reclutado en la primera ronda por los Lions en el 2009, procedente de Oklahoma State. Se rompió el ligamento anterior cruzado en un duelo de diciembre del 2015, y no ha jugado desde entonces en la liga.

