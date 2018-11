Por primera vez una mujer dirige la Liga Premier

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Susanna Dinnage ha sido nombrada este martes presidenta de la Premier League, por lo que se convierte en la primera mujer en acceder al cargo, sucediendo a Richard Scudamore, quien ha ostentado esta posición durante los últimos 19 años.

Dinnage es conocida por su trabajo dentro del grupo de comunicación Discovery, donde actúa como presidenta del canal "Animal Planet", posición que abandonará para subirse al sillón de la Premier el próximo 1 de enero de 2019. La directiva se unió a Discovery en 2010; antes trabajó en Channel Five e inicio su carrera en la cadena MTV.

También te puede interesar: Aficionados muestran descontento por cancelación de la NFL

Dinnage llega a la Premier para sustituir a Scudamore, quien asumió el cargo en 1999 y anunció que renunciaría al trabajo a final de este año. Por lo tanto, se convierte en la primera mujer en la historia en dirigir la Premier. Antes que ella, solo Scudamore y Rick Parry, quien sería después presidente del Liverpool, han llevado esta competición.

"Es el pináculo del deporte profesional y una oportunidad para liderar una dinámica e inspiradora organización. Es un privilegio", declaró la ejecutiva.

Scudamore llevó el mando de la Premier como consejero delegado entre 1999 y 2014, cuando se le ascendió a presidente. En esta nueva etapa, volverán a coexistir los dos cargos, aunque aún no se ha anunciado quién asumirá el de consejero delegado.

El éxito del que habla la nueva presidente ha sido posible gracias a la labor de Scudamore, quien cogió la Premier en una época en la que los derechos televisivos por retransmitir la liga estaban valorados en 670 millones de libras (773 millones de euros). El último acuerdo que se alcanzó por los mismos registró la cifra récord de 5.140 millones de libras (5.930 millones de euros).

The Premier League announces today that it has appointed Susanna Dinnage to the role of Chief Executive



More: https://t.co/YyWlgnU7pk pic.twitter.com/KpxB7iF6DV