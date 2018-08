Enjambre ataca a aficionados en Abierto de los Cabos

Agencia

LOS CABOS.- El Estadio Pegaso vivió un momento álgido durante su primer partido del cuarto día de actividades del Abierto de Los Cabos. Esto debido a un enjambre de abejas que aterrorizó a un sector de aficionados, quienes no pudieron ocupar sus asientos debido a la invasión de los insectos.

El curioso suceso se dio a mediados del primer set del juego entre el bosnio Damir Dzumhur y el estadounidense Michael Mmoh, a poco más de 15 minutos de comenzado el partido.

Los aficionados se alejaron inmediatamente del enjambre, que se concentró en una de las primeras filas de la zona de Plateas del complejo. Personal de seguridad se encargó de ahuyentar a las abejas con el fin de que el partido se desarrollara con normalidad.

El Estadio Pegaso albergó los partidos entre el japonés Yoshihito Nishioka ante Fabio Fognini, además del choque entre el favorito Juan Martín Del Potro y Egor Gerasimov.

Damir Dzumhur hizo valer su etiqueta de tercer favorito y se instaló en las Semifinales del Abierto de Los Cabos. El bosnio fulminó a uno de los caballos negros del torneo, el estadounidense Michael Mmoh, para consumar su clasificación a la siguiente ronda del certamen.

Al número 24 del ranking de la ATP le bastó una hora con 10 minutos para someter a su rival por parciales de 6-2 y 6-3 y mantener con vida sus esperanzas de conseguir en el Abierto de Tenis Mifel el que sería su cuarto título como profesional y segundo del año.

Dzumhur, de 26 años, tuvo un 68% de efectividad en su primer servicio y se aprovechó de un errático Mmoh, que cometió cinco dobles faltas y pudo solo conectar dos aces.

