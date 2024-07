Descalifican a nadador mexicano por ‘patada de delfín’ en París 2024

El atleta mexicano, Miguel de Lara Ojeda, quedó con un sabor amargo en su boca después de ser descalificado de la prueba de 100 metros pecho en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Este sábado, Ojeda se encontraba en la segunda serie de la prueba y aunque terminó en la segunda posición, no pudo avanzar a la siguiente ronda tras haber realizado una ‘patada de delfín’, un movimiento que está prohibido en su categoría.

En redes sociales, se encuentran varios videos que muestran el momento exacto en que el tritón tricolor realiza esa patada, el cual como su nombre lo dice, se asemeja al movimiento de la cola de los delfines.

Si bien la ‘patada de delfín’ está prohibida en la categoría de pecho, sí está permitida en la categoría de mariposa.

El mexicano se dio cuenta que quedó fuera de la prueba cuando vio que la pantalla tenía las siglas DSQ (descalificado) junto a su nombre. El número uno de la prueba de 100 metros pecho fue el islandés, Anton Sveinn McKee.