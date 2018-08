Kobe Bryant descarta su regreso a la duela

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Los rumores sobre una posible vuelta a las canchas había situado de nuevo a Kobe Bryant en el centro de todas las miradas. Shaquille O'Neal, su ex compañero en Los Ángeles Lakers, soltó el bombazo.

"He escuchado que Kobe quiere volver". Sin embargo, la mujer del ex jugador zanjó el tema asegurando que Kobe "está totalmente retirado y no va a volver".

Pero a los aficionados aún no se les acababan las esperanzas. El rapero y actor Ice Cube, uno de los creadores y organizadores de la Liga Big 3, que junta a algunos jugadores y ex jugadores de la NBA en modalidad 3x3, afirmó estar intentando reclutar a 'La Mamba Negra'.

También te puede interesar: Expulsan a deportistas japoneses de los Juegos Asiáticos

Estos rumores tampoco tuvieron demasiada importancia hasta que Jeff Kwatinetz, cofundador, compartió ese optimismo: "Escuché de una fuente creíble que Kobe jugará el próximo año", dijo en Sports Illustrated. "Eso es algo, aunque se puede quedar en nada", sentenció.

Los 10 triples más CLUTCH en la carrera del señor KOBE BRYANT 🐍🏀 #MambaDaypic.twitter.com/Ra2JhwdvVc — NBA español (@_eNBA) 23 de agosto de 2018

Y finalmente no fue nada porque Molly Carter, una portavoz del ex jugador, respondió con un rotundo "no" a la posibilidad de que Bryant estuviera la próxima temporada en la Liga Big 3.Por tanto habrá que esperar para ver al mítico ex jugador de los Lakers sobre una cancha de baloncesto si es que decide regresar algún día.

Escuchen a Kobe Bryant en español pic.twitter.com/vVakHG5QiG — LeBron en Español (@LeBronSpainFans) 23 de agosto de 2018

Kobe Bryant anunció su retiro en abril de 2016 en el duelo ante Utah Jazz y en la pasada entrega de los Premios Oscar ganó en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación por 'Dear Basketball'.