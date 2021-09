Desesperación y falta de competencia interna afectan a Cruz Azul

Édgar Luna Cruz

CIUDAD DE MÉXICO.- No es el mismo Cruz Azul del torneo pasado, eso está claro.

Para arreglar el caso, hay que saber lo que está pasando y Adrián Aldrete, zaguero cementero, lo tiene claro: "Hemos tenido un grupo mermado por lesiones, Selección, hemos estado incompletos y lo que nos funcionó el torneo pasado fue la competencia interna y eso se logra con plantel completo".

Detectado el problema, hay que buscar soluciones. "Todos somos importantes, necesitamos de la competencia interna que sube el nivel del grupo. Ya no podemos aflojar, los equipos ya nos juegan diferente, buscan cómo hacernos daño y nosotros no aprendimos en las primeras fechas, hay que hacerlo ahora".

Mas... ¿qué es lo que le incomoda a los cementeros de sus rivales, que no pueden remediarlo? "Nos hemos desesperado por no poder entrar, no tener la misma posición que teníamos. Cada equipo tiene su estrategia para enfrentarnos, es normal. A nosotros nos entra la desesperación de no hacer daño en los primeros minutos.

"En muchos juegos nos hemos puesto el pie nosotros mismos. Hay que recordar que el juego se puede ganar al minuto uno o al 90 y ser más eficaces en todas las líneas. Hemos recibido muchos goles por errores puntuales… Esto es de detalles, de cuidar, el más mínimo detalle".

Quedan pocas jornadas para mejorar: "Se te va a acortando el margen de error. Por eso hay que sumar frente al Puebla, que juega bien, corre, mete mucho. Tenemos que ir a sacar puntos".