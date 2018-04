El ex campeón McGregor es detenido en Nueva York

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La policía de Nueva York confirmó ayer por la noche que tiene detenido al peleador de artes marciales mixtas, el irlandés Conor McGregor, después de su participación en un incidente violento que ocurrió en el estacionamiento del Barclays Center.

McGregor, un ex campeón del mundo de los pesos pluma y ligero de la UFC, que hizo también historia por enfrentarse al ex monarca invicto del boxeo el estadounidense Floyd Mayweather Junior, estaba siendo procesado en una comisaria neoyorquina, donde se encuentra arrestado y hasta el momento no le han sido puestos cargos oficiales.

También te puede interesar: McGregor se sale de control y ataca al luchador Khabib

Las autoridades policiales neoyorquinas actuaron en contra de McGregor y su entorno por haber irrumpido en un evento de UFC, organización de las artes marciales mixtas, y lanzar objetos hacia los autobuses donde los protagonistas de la velada UFC 223 eran transportados.

El dos veces campeón de la promotora asistió al día de medios en el Barclays Center, en Brooklyn, con un séquito de personas que le acompañaron.

Tras descubrir que la reunión ya había terminado se enfureció y se fue directamente a los autobuses donde estaban los peleadores.

Tras descubrir que la reunión ya había terminado se enfureció y se fue directamente a los autobuses donde estaban los peleadores...

Cuando los encontró, McGregor y su equipo comenzaron a arrojar objetos hacia el autobús, provocando la ruptura de una ventana, que le causó cortaduras al peleador Michael Chiesa y le rompieron un nudillo a un empleado de la promotora.

En distintos videos en redes sociales se ve a Conor y a su equipo lanzando vallas metálicas de protección y otros objetos pesados contra los autobuses mientras discutían con empleados de seguridad de la UFC.

El peleador Artem Lobov, quien iba a combatir contra Alex Cáceres en el evento del próximo sábado 7 de abril, fue removido de la cartelera por participar en dicha trifulca.

Lobov es amigo de McGregor y días antes se confrontó con Khabib Nurmagomedov.

Con información del portal de noticias Excélsior.