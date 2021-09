Detienen partido Brasil-Argentina por violación al protocolo sanitario

BRASIL.- Autoridades de la policía federal y la agencia sanitaria brasileña interrumpieron el partido por las eliminatorias del Mundial entre las selecciones de Brasil y Argentina cuando apenas habían transcurrido cinco minutos de juego, al investigar el supuesto ingreso irregular de cuatro futbolistas argentinos al país.

La cuenta oficial de la selección de Argentina en Twitter informó que el clásico sudamericano "quedó suspendido" el domingo.

Agentes sanitarios llegaron a la línea lateral y se desató un tumulto entre los agentes y jugadores argentinos, que no entendían lo que estaba sucediendo. El partido fue suspendido de inmediato luego de la entrada en campo de los funcionarios, y los jugadores albicelestes entraron al vestuario del estadio Neo Química Arena.

La agencia sanitaria, Anvisa, había notificado el domingo a la Policía Federal por la situación irregular de cuatro jugadores argentinos que se desempeñan en Inglaterra:

Anvisa dijo que tras ingresar a Brasil, el jueves, los cuatro jugadores debieron haber cumplido con una cuarentena de dos semanas debido a que Inglaterra es uno de los países considerados de riesgo sanitario. Resaltó además que los jugadores no declararon su paso por Inglaterra al entrar al país, y pidió que fueran deportados.

El pedido no evitó que Lionel Scaloni, técnico argentino, eligiera a Martínez, Lo Celso y Romero como titulares para enfrentar a Brasil.

Brazilian health authorities have stormed onto the pitch and stopped the Brazil vs. Argentina match to detain the 4 Argentinian players over #COVID19 rules. pic.twitter.com/yn3ofCkr87